مطالبات بتعويضات لأهالي الشهداء بذكرى انتصار أكتوبر

القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

طالبت قوى سياسية مصرية وزارة الدفاع والفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة بوضع تعويضات ومعاشات جديدة لأهالي شهداء ومصابين نصر أكتوبر وذلك بالتزامن مع الذكرى الأربعين لحرب 1973.

ودعت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بضرورة تكريم كل المحاربين القدماء وأهالي الشهداء والمصابين ممن شاركوا بحرب اكتوبر وصرف تعويضات جديدة لهم وتعيين أبنائهم وذويهم بالوظائف الحكومية تكريماً لدورهم البطولي.

وفي هذا السياق، دعا اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف، الشعب المصري للنزول يوم 6 اكتوبر 2013 للاحتفال بذكرى انتصارات 1973 وأستدعاء روح اكتوبر حيث التحم الشعب مع جيشه وقيادته السياسية التحاماً كاملاً، مما انجز النصر الذي ابهر العالم، فضلاً عن التأكيد على الثقة في القيادة العسكرية مما سيُخرس الألسنة التي تدعي أن 30 يونيو كان إنقلاباً عسكرياً.