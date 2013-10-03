تركيا تمدد التفويض بإرسال قوات إلى سوريا عند الضرورة

أنقرة - صوت البرلمان التركي الخميس لصالح تمديد تفويض يسمح بإرسال قوات إلى سوريا عند الضرورة لمدة عام آخر بعدما قالت الحكومة إن الاستخدام المحتمل لأسلحة كيماوية من جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد يشكل تهديداً لتركيا.

وأيدت تركيا التدخل العسكري في سوريا وأصيبت بخيبة الأمل إزاء ما تعتبره تردداً في الموقف الغربي.

وقال وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ أمام البرلمان قبل التصويت "لم تقل المخاطر والتهديدات الراهنة بل على العكس زادت".

وبينما تساهم تركيا بثاني أكبر قوة برية في حلف شمال الأطلسي إلا أن من المستبعد أن تقوم وحدها بأي عملية عسكرية في ظل معارضة أغلبية الرأي العام للتدخل.

وطرح هذا الإجراء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية قوية وكان إقراره متوقعاً على نطاق واسع برغم المقاومة الشديدة من أحزاب المعارضة. ومن المقرر انتهاء التفويض الحالي الجمعة.

ولم تعلن نتائج التصويت غير أن حزب الحركة القومية ثالث أكبر أحزاب تركيا عبر عن تأييده للقرار. وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد قالا إنهما سيعارضان هذا الإجراء.