أمريكا: العقوبات الأساسية على إيران ستبقى لحين تبديد المخاوف

واشنطن - أشارت مسؤولة أمريكية كبيرة الخميس إلى احتمال تخفيف العقوبات بصورة محدودة على إيران إذا اتخذت خطوات لبناء الثقة لتهدئة المخاوف بشأن برنامجها النووي لكنها قالت إن العقوبات الأساسية يجب أن تبقى لحين تبديد كل بواعث القلق.

وأبلغت ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أعضاء في الكونجرس بأنها تأمل في أن يتوقف مجلس الشيوخ الأمريكي عن فرض عقوبات اضافية على إيران قبل اجتماع يعقد يومي 15 و16 نوفمبر تشرين الثاني مع مسؤولين إيرانيين في جنيف.

وفي الوقت الذي قالت فيه إن إدارة اوباما ملتزمة تماماً بانفاذ العقوبات الأمريكية المفروضة بالفعل أوضحت شيرمان أن اغلاق انشطة الحكومة الأمريكية عرقلت قدرة الإدارة على القيام بذلك.