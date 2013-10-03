خطأ بالترجمة يشوّه سمعة جواز السفر اللبناني

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم

عبّرت مصادر مسؤولة في الأمن العام عن أسفها الشديد لسوء الترجمة التي تعرّض له تقرير أعدّته شركة عالمية تدعى "Partners &Henley" تناول موضوع تأشيرات الدخول في مختلف دول العالم.

وأجرت الشركة جدول مقارنة حول كيفية تعاطي الدول مع هذه القضية قياساً على ظروفها الأمنية والسياسية، ذاكرة أنّ اللبناني يستطيع الدخول إلى 39 دولة في العالم من دون تأشيرة دخول.

ولمّا لم يأت التقرير على اسم لبنان إلا في هذه الجدولة فقد نشرت وبثت بعض وسائل الإعلام اللبنانية الخبر بعنوان خاطىء لا وجود له في التقرير وقالت أنّ "جواز السفر اللبناني: بين أسوأ 10 جوازات سفر في العالم"، وهنا مكمن الخطر في الترجمة وسوء الفهم الأمر الذي أدّى الى بلبلة واسعة أساءت الى وجه لبنان الحضاري، علماً أنّ جواز السفر اللبناني هو من أفضل الجوازات العالمية.

وقالت المصادر إنّ لبنان يتجه قريباً إلى الاعتماد على جواز سفر بيومتري متطور يوفر الكثير من الخدمات الإضافية لحامله ويحاكي أفضل جوازات السفر المعتمدة عالمياً.