مهرجان بيروت السينمائي الدولي ينطلق بمشاركة 77 فيلماً

بيروت - افتتحت الدورة الثالثة عشرة لمهرجان بيروت السينمائي الدولي فعالياتها، الأربعاء، بمشاركة 77 فيلماً تعرض على مدى أسبوع في العاصمة اللبنانية.

وتم اختيار فيلم (جاذبية) للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون للمشاركة في الافتتاح، فيما توزعت الأفلام على ثماني فئات بينها مسابقتان للأفلام الشرق أوسطية القصيرة والأفلام الشرق أوسطية الوثائقية.

أمّا الفئات الست الأخرى فهي "البانوراما الدولية" و"ركن الأفلام اللبنانية" و"أفلام حقوق الإنسان" و"أفلام المطبخ" و"أفلام الأطفال" إضافة إلى قسم لأفلام المخرج الرّوسي الكسندر سوكوروف.

وقالت كوليت نوفل، مديرة المهرجان، إنّ هذا العام شهد انتاجات رفيعة المستوى لمخرجين من السعودية والامارات وإيران والعراق والهند ومصر. كما يضم المهرجان 21 فيلماً لمخرجين لبنانيين معظمها أفلام قصيرة لطلاب أو متخرجين حديثاً.

وتتكون لجنة تحكيم الدورة من المنتج والمخرج نيكول بيزجيان ومنتجة الأفلام الوثائقية ديانا مقلد والشريكة المؤسسة ومديرة قسم الإبداع في شركة (فاير هورس) للإنتاج التلفزيوني منى منير.

كما يتطرق مهرجان بيروت السينمائي الدولي لموضوع الربيع العربي من خلال العديد من الأفلام التي تناقش الأحداث الاخيرة في المنطقة.