لبنان: معلومات أمنية عن احتمال تنفيذ أعمال إرهابية

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مدير قوى الأمن العام يعلن عن إمكانية حصول تفجيرات ويؤكد محاولات الأمن الحصول على معلومات استباقية لمواجهة أي خطر إرهابي.