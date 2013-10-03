لبنان: معلومات أمنية عن احتمال تنفيذ أعمال إرهابية

لبنان: معلومات أمنية عن احتمال تنفي...

لبنان: معلومات أمنية عن احتمال تنفيذ أعمال إرهابية

مدير قوى الأمن العام يعلن عن إمكانية حصول تفجيرات ويؤكد محاولات الأمن الحصول على معلومات استباقية لمواجهة أي خطر إرهابي.

بيروت – (خاص) من هناء الرحيم

 

وسط الجمود الحكومي والحوادث المسلحة المتنقلة ووضع الخطط الأمنية المتتالية لضبطها، كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، العميد إبراهيم بصبوص، معلومات عن إمكانية حصول تفجيرات في أماكن معينة، لافتاً إلى أننا "نحاول مع الأمن العام وأمن الدولة جمع معلومات استباقية لمواجهة أي خطر أمني إرهابي". 

 

وقال: "هناك معلومات عن وجود مجموعات تريد القيام بأعمال إرهابية في لبنان، لا أستطيع أن أؤكد صحتها، ولدينا مواصفات لبعض السيارات المفخخة نعمل على ملاحقتها، كما حصل في السيارة التي ضُبطت في الناعمة".

 

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