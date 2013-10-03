امرأة تتهم فريق كرة قدم باغتصابها جماعياً!

إرم - (خاص) اتهمت امرأة عدداً من اللاعبين في فريق برازيلي لكرة القدم، باغتصابها في أحد فنادق مدينة كوريتيبا بولاية بارانا، حسب ما ذكرت الشرطة.

وذكرت المرأة أن حادثة الإغتصاب وقعت في الفندق الذي أقام فيه فريق "فيتوريا البرازيلي"، بعد أن خاض مباراة في الدوري المحلي أمام أتلتيكو باراناينسي.

وقالت مفوضة شرطة بارانا، "إن المرأة أعطت للسلطات إفادات متضاربة إذ ذكرت أن إثنين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين تناوبوا بالاعتداء عليها، من دون أن توضح هويات اللاعبين".

وأوضحت مفوضة الشرطة أن المرأة كانت "مشوشة تماماً" في أول استجواب لها، وعزت تلك التناقضات إلى حالة "التوتر" التي تعاني منها جراء الحادثة.

وأشارت فييرا إلى أن الشرطة تتبع قاعدة المضي قدماً بالتحقيقات في مثل تلك الحالات بعد الاستجواب الثاني للضحية، نتيجة لحالات التوتر وعدم التركيز التي تعاني منها الضحايا.

وعليه سيتم استجواب المرأة التي خضعت للتحليل الطبي أمس، للتأكد من حادثة الاعتداء، مرة أخرى هذا الأسبوع، في حين تعتزم الشرطة استجواب شهود آخرين وتحليل صور الكاميرات الأمنية التابعة للفندق.