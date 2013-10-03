مصري يغتصب موظفة بمساعدة زوجته وشقيقها!

إرم - (خاص) أقدم نجار على اغتصاب وخطف موظفة مصرية بمساعدة زوجته وشقيقها وشقيقتها، في محافظة الشرقية شرق القاهرة، في واحدة من أبشع عمليات الخطف والاغتصاب التي حدثت.

وفي تفاصيل العملية، تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من القبض المتهم ( 39 سنة) وزوجته (27 سنة) وشقيقها (37 سنة) وشقيقتها (22 سنة)، بعد بلاغ تقدمت به المجني عليها، باختطافها تحت تهديد السلاح عقب عودتها من العمل، وتعود أسباب الاختطاف بأن زوجة النجار أقامت علاقة غير شرعية مع شاب واتهمت الموظفة بتوريطها في العلاقة، حيث عمد الزوج على الانتقام من الموظفة.

وتم اختطاف الفتاة عندما حاولت اللحاق بزوجها بعد عودتها من العمل، حيث أخبرها زوجها بأنه ذاهب إلى أرضه الزراعية، وفي الطريق تعرضت للاختطاف المسلح داخل "توك توك" من الرجل، حيث ذهب بها لمنزله وتناوب على اغتصابها مع شقيق زوجته، في حين قامت الأخيرة وشقيقتها بتصوير العلاقة، وتصويرها عارية.

وقال بيان أجهزة الأمن إنه "على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة"، وأضاف "وبعد التحريات وجد الأمن إلى جانب التفاصيل السابقة أنه وبعد إصابة الموظفة بحالة إغماء شديدة حملها المتهمون الأربعة وألقوا بها عند قريتها وفروا هاربين".

كما تقرر تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي وقررت حبس المتهمين 4 أيام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.