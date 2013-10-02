فلسطين: حملة لدعم المزارعين في موسم قطف الزيتون

رام الله - تحت شعار "سيادتنا على أرضنا"، أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي حملة لتعزيز صمود المزارع لفلسطيني في أرضه، وإتاحة فرصة وصوله إليها وبخاصة في موسم قطف الزيتون الذي سيبدأ بعد أيام.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد لجان العمل الزراعي رزق البرغوثي، خلال مؤتمر بمركز وطن للإعلام، إلى أن الحملة ستنطلق في العاشر من الشهر الحالي من قرية ديرستيا قضاء سلفيت، من خلال مشاركة مجموعات تطوعية محلية ومتطوعين من أكبر منظمة عالمية للفلاحين في العالم.

وأضاف البرغوثي أن المزارع يتعرض بشكل يومي للكثير من المضايقات، إذ تعرض العشرات من المزارعين خلال العام الحالي أثناء عملهم في حقولهم للاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، وحرق عشرات الدونمات من مناطق مختلفة واقتلاع أشجار الزيتون، إضافة إلى تصعيد سلطات الاحتلال من إخطارات الهدم والمصادرة.