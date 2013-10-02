فيرغسون: رفضت تدريب تشيلسي ولن أعود إلـى يونايتد

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

وقف السير أليكس وراء خليفته ديفيد مويس ودعمه بشدة في مهمته الحالية كمدير فني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي عندما نفى بشكل قاطع عودته لتدريب الفريق مجددا خاصة بعد النتائج المخيبة التي يحققها الفريق حاليا مع مويس.

وفي مقابلة مع التلفزيون الأميركي، الأربعاء، نفى السير فيرغسون بشدة عودته لتدريب مانشستر من جديد، وأوضح: "أنا غير مهتم على الإطلاق بالعودة للتدريب، ومانشستر يونايتد في أيد أمينة مع ديفيد مويس، الفريق سيكون على ما يرام لأنه مدرب جيد".

وعن عودته للتدريب مجددا قال فيرغسون:"أي ناد سيضيع أمواله هباء لو أراد مني العودة إلى التدريب مرة أخرى، اتخذت قراري وكان التوقيت مثاليا جدا، لا يمكن أن أعود للوراء فأنا حاليا أحيا بشكل جديد".

وتابع: "أريد الذهاب إلى حضور ديربي كنتاكي وكأس ملبورن، وزيارة حدائق العنب في توسكانا وفرنسا".

وفي حواره مع تشارلي روز في برنامجه التلفزيوني على قناة PBS كشف فيرغسون عن عرض رومان أبراموفيتش له لتدريب تشيلسي، موضحا: "حدث تقرب منهم لي عن طريق وسيط عندما اشترى أبراموفيتش النادي لكني رفضت بشكل قاطع".

وكرر فيرغسون تأكيده على أن واين روني طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بعد يوم واحد من تتويج الفريق بلقب البريميرليغ.

لكن المدرب الأسطوري شدد على إعجابه بالطريقة التي تعامل بها روني مع الموقف واستعادته مستواه وطاقته وحيوته المعهودة مع بداية الموسم عندما قرر البقاء في "أولد ترافورد" وعدم الرحيل.