مصر تُكرر فوزها على أوغندا بثلاثية رائعة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الأربعاء، في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في 15 من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري في ذهاب المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2014.

وسجّل أهداف منتخب مصر أحمد عيد عبد الملك ومحمد عبد الشافي وأحمد سمير في الدقائق 30 و65 و85 من عمر المباراة.

وكانت مصر قد هزمت أوغندا قبل يومين ودياً بهدفين نظيفين على نفس الملعب، سجلهما أحمد عيد وحازم إمام.

يذكر أن تلك المباراة أقيمت دون تواجد لاعبي النادي الأهلي الدوليين، الذي سيتوجهون الليلة إلى مدينة جاروا الكاميرونية لخوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام القطن.