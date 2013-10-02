السعودية: فتاة تهرب من الأمر بالمعروف بعد ضبطها في خلوة

إرم - (خاص) استطاعت فتاة من الهروب من فرقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعاصمة السعودية الرياض، بعد أن تم رصدها في حالة خلوة مع شاب داخل سيارته في مواقف أحد المولات الشهيرة.

الطريف في القضية أن الشاب هرب راكضاً بعد أن ترجّل من السيارة، فيما قفزت الفتاة من المقعد الجانبي إلى مقعد السائق، وأدارت المحرك، وساقت السيارة هاربة من الموقع.

وتعود تفاصيل الحادثة التي رفعت الهيئة بتفاصيلها للجهات الأمنية، إلى الاشتباه في سيارة تشارجر كانت متوقفة في مواقف أحد مولات شمال الرياض الشهيرة، حيث اشتبهت فرقة للهيئة في تحركات قائد السيارة والمرأة التي كانت على جانبه، وعند توقف فرقة الهيئة خلف السيارة التي كان أمامها حاجز "رصيف"، حاول قائد السيارة الرجوع للخلف محاولاً الفرار دون جدوى، وبعد فشله ترجّل من السيارة وأطلق ساقيه للريح تاركاً الفتاة داخل السيارة.

وفي لحظات سريعة قفزت الفتاة لمقعد السائق وأدارت المحرك، وساقت السيارة، ومن ثم قطعت إشارة للمرور، قبل أن تتوارى عن أنظار أعضاء الهيئة، والذين رفعوا بمواصفات السيارة ورقم اللوحات وتقرير الحادثة للجهات الأمنية.