الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ
اعتقلت قوات الإحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء 11 شابا فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتم تحويلهم للتحقيق بحجة انهم مطلوبون، وفقا لما نشره الأربعاء موقع القناة السابعة للتلفزيون الاسرائيلي.
فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين في قرية بيتا الفوقا في منطقة نابلس وشابين من قرية عزون القريبة من مدينة قلقيلية، في حين تم اعتقال شاب من مدينة قلقيلية، كذلك جرى اعتقال شاب من قرية دورا القرع شرق مدينة رام الله وشابين من قرية المزرعة الشرقية القريبة من مدينة رام الله. وأضاف الموقع انه جرى اعتقال شاب من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم وأخر من بلدة التقوع، في حين جرى اعتقال شاب في مدينة الخليل.