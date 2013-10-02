أميرة سعودية تعلن قرب افتتاح أول جامعة للموضة

الرياض- أعلنت أميرة سعودية عن قرب افتتاح أول جامعة في المملكة العربية السعودية لتدريس الموضة والأزياء.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إلفا" السعودية، إن الإجراءات الخاصة بافتتاح الجامعة انتهت وستدرس تصميم الأزياء والموضة، وتخصصات مبيعات التجزئة، تلبيةً لاحتياجات سوق العمل.

وأضافت الأميرة ريما خلال لقاء شركة "ألفا" بالإعلاميين إن الجامعة تتيح لطلبتها عرض أعمالهم في "هارفي نيكلز" بعد تقيمها من المختصين. و دعت المهتمين في مجال التصميم والأزياء بالمشاركة بالمسابقة السنوية لتصميم الأزياء التي تقيمها الشركة من خلال "هارفي نيكلز" والتي تتيح للفائزين عرض تصميماتهم والتعريف بهم.

ووصفت الأميرة ريما قرار تأنيث المحلات النسائية بالناجح، لكل من المستثمرة والمواطنة، لما يحققه من فوائد لكلا الطرفين، مستدلةً في ذلك بأن إجمالي مبيعات موظفاتها، واللائى زادت نسبتهن على 60 بالمئة من إجمالي العاملين بالمجموعة، تصل يوميا إلى 35 ألف ريال.