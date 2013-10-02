تايمز: الخبراء يبحثون عن ألف طن من كيماوي سوريا

تنشر الصحيفة تقريرا عن وصول خبراء الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للبدء بعملية تدمير ترسانة الأسلحة الموجودة عند نظام الرئيس بشار الأسد، بعد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك.

وتقول الصحيفة إن "مهمة الخبراء هي العثور على نحو 1000 طن من الأسلحة الكيماوية وتدميرها، بما في ذلك غاز السارين وغاز الخردل"، الذي أثبت تقرير للأمم المتحدة استخدامها في الصراع السوري.

وأضافت "أن الموكب المكون من 20 سيارة جاء من بيروت، ذلك أن القتال الدائر بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، جعل الطريق بين مطار دمشق ووسط المدينة غير آمن تماماً".