تايمز: الخبراء يبحثون عن ألف طن من كيماوي سوريا

تايمز: الخبراء يبحثون عن ألف طن من...

تايمز: الخبراء يبحثون عن ألف طن من كيماوي سوريا

تشير الصحيفة إلى أن مهمة الخبراء هي أن يعثروا على نحو 1000 طن من الأسلحة الكيماوية وتدميرها بما في ذلك غاز السارين وغاز الخردل.

تنشر الصحيفة تقريرا عن وصول خبراء الأسلحة الكيماوية إلى سوريا للبدء بعملية تدمير ترسانة الأسلحة الموجودة عند نظام الرئيس بشار الأسد، بعد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك.

 

 

وتقول الصحيفة إن "مهمة الخبراء هي العثور على نحو 1000 طن من الأسلحة الكيماوية وتدميرها، بما في ذلك غاز السارين وغاز الخردل"، الذي أثبت تقرير للأمم المتحدة استخدامها في الصراع السوري.

 

 

وأضافت "أن الموكب المكون من 20 سيارة جاء من بيروت، ذلك أن القتال الدائر بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، جعل الطريق بين مطار دمشق ووسط المدينة غير آمن تماماً".

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
سوريا
أمريكا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث