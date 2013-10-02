جوائز أستراليا المفتوحة ترتفع إلى 33 مليون دولار

ملبورن- أعلن منظمون الأربعاء إن اجمالي جوائز بطولة استراليا المفتوحة للتنس سيرتفع عشرة بالمئة في 2014 الى 33 مليون دولار استرالي (30.97 مليون دولار أمريكي) لتعويض انخفاض قيمة العملة المحلية.

وكانت جوائز البطولة السابقة التي بلغت 30 مليون دولار استرالي تساوي 31.2 مليون دولار امريكي عندما حصل كل من بطل الرجال نوفاك ديوكوفيتش وبطلة السيدات فيكتوريا ازارينكا على جائزة قيمتها 2.43 مليون دولار استرالي.

لكن الدولار الاسترالي تراجع منذ ذلك الحين بنحو عشرة بالمئة أمام الدولار الامريكي وتم تداوله مقابل نحو 94 سنتا الأربعاء.

ورفع المنظمون العام الماضي جوائز بطولة 2013 اربعة ملايين دولار استرالي الى 30 مليون دولار في المجمل بعدما هدد بعض اللاعبين بمقاطعة النسخة السابقة قبل انطلاق المنافسات مباشرة.

وقال كريغ تايلي مدير البطولة إنه تم ابلاغ اللاعبين الكبار بالفعل بقيمة جوائز 2014 وكان رد فعلهم ايجابيا.

وابلغ الصحفيين عند تدشين البطولة في ملبورن بارك الأربعاء "تلقينا رد فعل رائعا ومساندة منهم. ما ستفعله البطولات الكبرى الأخرى هو قرارهم."

ولم يحدد المنظمون بعد القيمة الاجمالية التي سيحصل عليها البطل أو كيف سيتم توزيع المبلغ على أدوار البطولة.