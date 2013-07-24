قطر تستغرب استمرار احتجاز مرسي

القاهرة - في أول موقف من نوعه تجاه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أبدت دولة قطر استغرابها من استمرار احتجاز الرئيس المنتخب محمد مرسي، بما يحمله من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مساء الثلاثاء مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، وبثته وكالة الانباء القطرية، وشدد المصدر في مستهل تصريحه عن "قلق من تطور الأحداث في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولا سيما بعد تزايد عدد الضحايا من المدنيين"، وشددت الدوحة على أن "السبيل الوحيد للخروج من المأزق في مصر الشقيقة هو الحل السياسي القائم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، ويتعذر ذلك في ظل غياب أحد أطراف الحوار واستمرار احتجاز رموزه".

وكانت قطر دعت في موقف رسمي قبل أيام إلى "نبذ العنف بأشكاله وصوره كافة، والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرف للأزمة في مصر، يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير"، وكانت أيضا أدانت "الأعمال المؤسفة التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وزعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين ".

وحضت في تصريح كان أدلى به مصدر مسؤول في الخارجية قبل أيام "الإخوة المصريين إلى التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، والتي تستدعي التآزر وتدعيم الوحدة الوطنية، وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بينهم بالحوار، حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية مواطنيهم".