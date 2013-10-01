ريال مدريد يسعى إلى دفعة أوروبية في لقاء كوبنهاجن

مدريد - أشار كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد إن مباراة فريقه على أرضه أمام كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الثانية بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء تمثل فرصة له للعودة إلى المسار الصحيح عقب أداء سيء في الدوري الأسباني.

واحتاج ريال الذي يضم عدداً من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية لركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 2-1 على إلتش الصاعد حديثاً للدرجة الأولى قبل أن يتلقى الفريق أول هزيمة له في الدوري أمام غريمه المحلي اتليتيكو يوم السبت في استاد برنابيو.

ولم يظهر الانسجام بعد على اللاعبين - ومن بينهم كثيرون انضموا للفريق مؤخراً مثل غاريث بيل صاحب صفقة الانتقال القياسية وصانع اللعب ايسكو - تحت قيادة انشيلوتي الذي تولى المهمة خلفاً لجوزيه مورينيو في نهاية الموسم الماضي.

وحاول المدرب الإيطالي اللعب بطريقة تعتمد على المزيد من الإستحواذ على الكرة بدلاً من شن الهجمات المرتدة التي يفضلها البرتغالي مورينيو وقال أنشيلوتي إن ريال يعاني على الصعيد الدفاعي نتيجة لهذا.

وقال في مؤتمر صحفي "الأمور لا ترجع حقاً إلى اللاعبين وهذا شيء طبيعي عندما تجري تغييرات."

وأضاف "نحتاج إلى المزيد من الوقت وذلك حتى يعتاد اللاعبون على هذه الطريقة."

وبدأ ريال دوري أبطال أوروبا بقوة عندما سحق غلطة سراي 6-1 في اسطنبول هذا الشهر إلا أن مشاكله المحلية أدت إلى شعور بعدم الارتياح.

وعبرت الجماهير عن مشاعرها بوضوح خلال مباراة اتليتيكو وستكرر ذلك إذا لم تسر الأمور على نحو جيد غداً إلا أن أنشيلوتي قال إن نهج الجماهير يمثل مصدر الهام له ولفريقه.

وأضاف "نحتاج إلى رد فعل سريع على صعيد النتائج وطريقة اللعب. لدي الكثير من الثقة في اللاعبين وأنا أثق بهم كما أثق في أنهم سيردون بالشكل الملائم. لهذا السبب ستكون مباراة الغد مهمة. مباراة الغد تحمل معنى آخر."

وتابع "الأمر لا يقتصر على مواصلة التطور الإيجابي في دوري أبطال اوروبا ولكنه يتعلق أيضا بتغيير نهجنا والروح التي لدينا الآن."

وسيغيب الجناح الويلزي غاريث بيل المنتقل في صفقة قياسية إلى ريال مدريد عن صفوف الفريق الأسباني في مباراته أمام ضيفه كوبنهاجن الدنملركي بسبب إصابة في الفخذ.

وذكر النادي على موقعه على الانترنت إن بيل تدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بعيداً عن بقية لاعبي الفريق.

وأضاف أن اللاعب الويلزي الدولي سيخضع لفحوص لتحديد المشكلة التي يعاني منها.