جواز السفر اللبناني من بين أسوأ 10 جوزات عالمياً

بيروت - (خاص) من هناء الرحيم

احتل لبنان المركز العاشر في تصنيف الدول الأكثر سوءاً في ما يخص جوازات السفر بسبب مشكلات منع الحصول على التأشيرات، بحسب دليل "Henley & Partners" للقيود الموضوعة على التأشيرات للعام 2013.

وجاءت أفغانستان في المركز الأول ثم العراق والصومال وباكستان والأراضي الفلسطينية المحتلة وايريتريا والنيبال والسودان وسيريلانكا ولبنان.

ورأى دليل "Henley & Partners" أن فرض القيود على التأشيرة يعتبر أداة هامة للحكومات لمراقبة حركة المواطنين الأجانب عبر الحدود"، موضحاً أن "التأشيرات هي معيار لمعظم البلدان من أجل تحديد هوية الأجانب الراغبين بدخول أراضيها".

وأضاف الدليل أن "تأشيرات الدخول هي أيضاً مؤشر على العلاقة بين الشعوب من مختلف البلدان ومركز البلد ضمن المجتمع الدولي".

وتصدرت كل من فنلندا والسويد وبريطانيا القائمة كأفضل البلدان من حيث عدد الوافدين إليها بدون الحاجة للحصول على التأشيرة. وتبعها مباشرة الدنمارك والمانيا واللكسمبورغ والولايات المتحدة الامير