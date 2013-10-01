سعودية تلجأ إلى "هيئة الأمر بالمعروف" لحمايتها

الرياض- (خاص) من ريمون القس

اقتحمت شابة سعودية يتيمة الأبوين، مقراً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإثنين، مستغيثة بهم وباكية لتخليصها من شاب يبتزها لمقابلته، متوعداً بنشر صورها على الإنترنت.

وكان شاب سعودي (26 عاماً) تعرف على الشابة (18 عاماً) عبر خدمة "بلاك بيري" للتواصل الاجتماعي وحصل منها على صور شخصية قبل أن تتركه، ليعمد إلى تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إن لم تستجب لطلبه بلقائها.

وأعدّ رجال هيئة الأمر بالمعروف في قرية الجنادرية التابعة للعاصمة الرياض كميناً للشاب بعد أن وعدته الفتاة بلقائه قرب منزلها، وتم القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة بقضايا الابتزاز.

وتكافح هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتزاز الفتيات منذ سنوات؛ وخاصة بعد أن ازدادت حالاته في الآونة الأخيرة، لتتحول إلى ظاهرة استدعت تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ سنوات.