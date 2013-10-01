أغويرو يسأل وميسي يجيب في لقاء تلفزيوني

بونيس آيرس - (خاص) من أحمد نبيل

في برنامج تلفزيوني أرجنتيني اسمه "مونديو ليو" يهتم بشكل كلي بنجم برشلونة الشهير وقع اختيار القناة المنتجة للبرنامج على أغويرو ليجري حواراً مع ميسي وسأله عدة أسئلة كشفت مدى قوة العلاقة بين نجمي برشلونة (ميسي) ومانشستر سيتي (أغويرو).

وسأل أغويرو الذي بدأ مسيرته بصحبة ميسي في منتخب الأرجنتين للناشئين عام 2005 عن أكثر لاعب يفضل أن يشاركه غرفته، وأيهم الأفضل في "البلاي ستيشن".

وكشف ليونيل ميسي عن أن أغويرو ليس أفضل لاعب "بلاي ستيشن" واجهه ميسي على الإطلاق، لكنه منح نجم مانشستر سيتي لقب أكثر لاعب يتسبب في فوضى بالفندق حينما يجتمع الثنائي في أي مباراة دولية تخوضها الأرجنتين.

وعندما سأله عن أكثر هدف سجله ويراه متميزاً ، أختار ميسي على الفوز هدف الفوز الذي سجله في مرمى البرازيل في المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين 4-3 العام الماضي.

وكان ميسي متواضعاً عندما اختار هدفاً واحداً في هذه المباراة التي سجل فيها ثلاثية ، بين سبعة أهداف شهدتها هذه الموقعة التاريخية بين المنتخبين الكبيرين، وكان بها كذلك عدد وافر من البطاقات الصفراء والحمراء.