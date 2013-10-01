مستشار حكومي أمريكي يستخدم رمز رابعة على تويتر

واشنطن - دافع مستشار لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حصل على ترقية مؤخراً، عن أسلوبه في استخدام شعار "رابعة" المثير للجدل، وهو رمز من أربعة أصابع سوداء على خلفية صفراء، ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

ووضع المستشار الشعار على صفحته على موقع "تويتر"، ما أثار انتقادات واسعة ضده على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية، والمواقع الإسرائيلية.

والمستشار محمد الأبياري الأمريكي من أصل مصري، هو واحد من 28 عضواً في المجلس الاستشاري لوزارة الأمن الداخلي، ويصر على أن شعار رابعة هو "أكبر من الإخوان المسلمين، لأنه يعني الحرية للجميع".

ووضع الأبياري الشعار تحت صورته على موقع تويتر، ويصف نفسه بأنه ليس فقط مستشاراً في وزارة الأمن الداخلي، ولكنه أيضاً "أمريكي فخور" يحب مصر.

وكتب محرر موقع "إسرائيليكوول" معلقا على استخدام الشعار أن "إشارة اليد هي للثورة الاسلامية العالمية الجديدة للسيطرة على العالم، ووضع حد لجميع الصهاينة، وإنهاء للصهيونية .. هذا من شأنه أن يضع نهاية لي ولأصدقائي وعائلتي في إسرائيل".

وأضاف تعليقا على استخدام الأبياري لرمز رابعة "وزارة الأمن الداخلي، المكلفة بحماية أمريكا من الإرهابيين.. فيها السيد الأبياري، المستشار للأمن الوطني.. يعرض بفخر رمز رابعة على موقعه على تويتر.. هذا يشكل صدمة.. أو ربما لا".

ولاحظ الأبياري انتقادات الإسرائيليين له، وكتب على صفحته قائلاً "بعض الإسرائيليين يشعرون بالضيق من استخدامي لشعار رابعة.. اهدأوا.. هذا ليس له علاقة بكم.. هذا أمر شخصي فقط"، مؤكداً أنه ليس عضواً في جماعة الإخوان. ولا حتى يدعم الجماعة.