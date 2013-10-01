السعودية والإمارات والكويت توفر البترول لمصر حتى نهاية 2013

القاهرة- أكد وزير البترول المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن السعودية والإمارات والكويت توفر المواد البترولية لمصر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول وهناك مشاورات لمد أجل الامدادات لفترة أطول.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي إن الدول الثلاث تزود مصر بالسولار والبنزين والمازوت منذ يوليو تموز.

وأضاف أن مصر أرسلت للدول الخليجية بحجم إمدادات الوقود التي ستحتاجها بعد ديسمبر كانون الأول وأن الدول الثلاثة تدرس الآن هذه الاحتياجات.

كانت السعودية والامارات والكويت تعهدت بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو تموز. ووصلت بالفعل سبعة مليارات دولار من هذه المساعدات.

وقال محافظ البنك المركزي المصري الاثنين إن هناك خططا لدعم الاقتصاد من جانب الإمارات والسعودية عبر استثمار أموال في مشروعات للبنية الأساسية وفي صورة مساعدات بترولية.