الوطن السعودية: مصر.. إرهاب عسكري وآخر فكري

وتقول الصحيفة إنّ الإسلاميين المتشددين الذين يمارسون الإرهاب بشقيه الفكري والعسكري في مصر لم يستوعبوا هزيمتهم، ولم يصدقوا أن الشعب المصري قرر بإرادته الإطاحة بهم، وظلت تتواصل في سيناء عمليات الاغتيال ضد الجنود المصريين.

وتضيف أنّ أمن مصر ضرورة استراتيجية لأمن المنطقة بأسرها، ومحاولات الجماعات الأصولية والإخوان والتنظيمات الإسلاموية الأخرى؛ تقسيم الشعب واختطاف الثورة، ستنعكس على الأمن الإقليمي العربي. هذه المحاولات اليائسة من الإسلامويين ينبغي لأجهزة الأمن المصرية مواجهتها بكل حزم، لأن سيناء اخترقت وعلى مدار عام من حكم مرسي من قبل هذه الجماعات، وعدد الضحايا من العسكر تجاوز المائة منذ أن تم عزل الإخوان عن السلطة.

وتؤكد الصحيفة أنّ أمن مصر في خطر، ومستقبل الدولة المصرية على المحك، إلا إذا حزمت السلطات المصرية أمرها واستطاعت تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية المسلحة.