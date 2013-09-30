المغربي المهدي بنعطية ضمن منتخب الأسبوع الأوروبي

روما - (خاص) من نورالدين ميفراني

اختير المدافع المغربي المهدي بنعطية ضمن منتخب الأسبوع التي تعلنه "أوبتا" للدوريات الأوروبية بناء على الإحصائيات والأرقام بعد كل جولة في كل بلدان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشهد المنتخب حضور حارس مارسيليا ستيف ماندوندا لذي قاد فريقه للفوز خارج الديار أمام لوريان بهدفين دون مقابل.

واختير المدافعان البرازيليان داني ألفيس وأدريانو لاعباً برشلونة في الرواق الأيمن والأيسر لتشكلة الأسبوع بعد تألق الفريق الكتلوني و تحقيقه إنجاز تاريخي بالفوز السابع على التوالي.

وكان فريق روما حاضراً في قلب الدفاع حيث اختير لاعبه الحالي المغربي المهدي بنعطية بجوار مدافعه البرازيلي السابق ماركينيهو والذي انتقل لفريق باري سان جرمان وكان أحد صناع تألق الفريق الباريسي وسجل هدفا ليقود فريقه لقمة الدوري الفرنسي.

واستمر تألق متوسط الميدان الإيفواري يحيى توري لاعب مانشستر سيتي رغم خسارة فريقه أمام أستون فيلا وشاركه الويلزي أرون رامزي لاعب أرسنال الذي قاد فريقه لقمة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقاد السنغالي إبراهيما تراوري فريقه شتوتغارت الألماني للفوز ليتواجد في منتخب الجولة في الجناح الأيمن بينما ساهم تألق الألماني ماركو ريوس رفقة فريقه بروسيا دورتموند وتسجيله لهدفين في التواجد في الجناح الأيسر.

وعاد المهاجم الأوغواني لويس سواريز ليصنع التألق رفقة فريقه ليفربول وسجل هدفين ليوجد في خط الهجوم رفقة البرازيلي هالك مهاجم زينيت بيطرسبورغ الروسي والذي قاد فريقه لقمة الدوري الروسي.