ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإثنين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت جهاز الإحصاء المركزي في بيان صدر عنه الإثنين بأن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين ارتفع خلال الربع الثاني من العام 2013 بنسبة 1.2% مقارنة مع الربع الثاني من 2012.

وأوضح الجهاز " أن الناتج المحلي ارتفع بواقع 3% في الضفة الغربية، و3.5% في قطاع غزة، كما سجّل ارتفاعًا نسبته 7.9% مقارنة مع الربع الأول من العام 2013 بالأسعار الثابتة، علمًا أن سنة الأساس 2004".

وذكر الجهاز أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2013 بالأسعار الثابتة بلغت في الضفة حوالي 1,288 مليون دولار، وفي غزة ما يقارب 487 مليون دولار.

وبيّن جهاز الإحصاء الفلسطيني أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 427 دولار خلال الربع الثاني 2013، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.8% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2012.

وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة بلغ بالأسعار الثابتة 524 دولار، منخفضاً بنسبة 2.3%، أما في قطاع غزة فقد بلغ ما يقارب 288 دولار، وسجل ثباتًا مقارنة مع الربع الثاني 2012.