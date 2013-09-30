فيديو.. شاب سعودي يتمدد على السكة الحديد ليعبر القطار من فوقه

إرم - (خاص) من محمد داغستاني
أقدم شاب سعودي على فعل متهور وجنوني عندما تمدد على سكة قطار حديدي منتظراً لحظة مروره وبعد ثوان معدودة أتى القطار ومر فوق الشاب ولم يكن يفصل بين القطار وجسده إلا سنتيمترات معدودة.
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الشاب السعودي ينهض بعد انتهاء التحدي وسط ضحكات زملائه الذين تحمدوا له بالسلامة.
إرم - (خاص) من محمد داغستاني
أقدم شاب سعودي على فعل متهور وجنوني عندما تمدد على سكة قطار حديدي منتظراً لحظة مروره وبعد ثوان معدودة أتى القطار ومر فوق الشاب ولم يكن يفصل بين القطار وجسده إلا سنتيمترات معدودة.