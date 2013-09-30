أبل تطيح بكوكاكولا وتصبح أغلى علامة تجارية

إرم - (خاص) تصدرت أبل قائمة أغلى العلامات التجارية التي تصنفها إنتربراند وبذلك تصبح آبل خامس شركة تقنية ضمن العشرة الأوائل في القائمة.

وحلت غوغل ثانياً لتتراجع كوكا كولا عن صدارتها لقائمة إنتر براند المملوكة لشركة أومنيكوم التي بدأت تنشر تصنيفاً لأغلى العلامات التجارية العالمية منذ العام 2000، حيث تراجعت كوكا كولا إلى المركز الثالث بعد أن كانت في المرتبة الأولى العام الماضي.

وبذلك يكون قد انقطع تربع كوكا كولا على رأس القائمة منذ 13 عاماً بهذا التحول.

تستند القائمة إلى معايير مثل الأداء المالي، حيث تفوقت أبل على كوكا كولا لأول مرة منذ إطلاق القائمة عام 2000. وكانت أبل في المرتبة الثانية العام الماضي، وصعدت منذ عام 2011 من المرتبة الثامنة وقتها.

ويقدر التقرير قيمة علامة آبل بحوالي 98.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 28% عن العام الماضي، وارتفعت قيمة علامة كوكا كولا 2% لتصل إلى 79.2 مليار دولار، لكن الزيادة لم تكن كافية لتحافظ كوكا كولا على مرتبة أغلى علامة تجارية في قائمة انتر براند.

ورغم قوة علامة كوكا كولا وحسن تسويقها دون شك إلى أن آبل وشركات تقنية أخرى أصبحت الكفل المدلل لدى قطاع التسويق بحسب جيز فرامبتون المدير التنفيذي الدولي لمؤسسة إنتربراند.