محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال الجاسوس الإيراني

القدس–(خاص) من محمود الفروخ

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في بتاح تكفا، الإثنين، اعتقال الجاسوس البلجيكي من أصول إيرانية، علي منصوري، ثمانية أيام، وسط تكتم كبير على تفاصيل قضيته بتعليمات من مستوى عال في إسرائيل، وفقا لما ذكره قائد شرطة إسرائيل يوحنان دانينو.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني فإن هذا التمديد للجاسوس الإيراني الرابع له منذ اعتقاله في مطار "بن غوريون" بتل أبيب في الثالث من الشهر الجاري.

وقد جرت عملية تمديد اعتقال الجاسوس وسط تكتم كبير دون إعطاء تفاصيل عن قضيته، وفقط سمح بنشر صورتين كان قد التقطهما الجاسوس، واحدة للمبنى الذي تتواجد فيه السفارة الأميركية في تل أبيب وأخرى لمبنى في مطار "بن غوريون".

وأشار الموقع إلى بعض المعلومات التي رشحت عن التحقيق، حيث رفض منصوري الخضوع لفحص كشف الكذب لدى المحققين، في حين قدم لهم حساباته البنكية والبريد الإلكتروني الشخصي له وكذلك مفاتيح شقته في بلجيكيا.

وأضاف الموقع الإلكتروني ليديعوت، بأن منصوري سكن في فندق قبالة السفارة الأميركية في تل أبيب، وكان في غرفة تسمح له بمراقبة الحراسة على السفارة وفقا لمعلومات جهاز "الشاباك" الاسرائيلي.

ويقوم الجهاز بالتحقيق لمعرفة إذا قام منصوري بنقل الصور التي التقطها عبر الإنترنت، وكذلك يقوم بفحص إذا قام الجاسوس بتصوير معسكرات للجيش الإسرائيلي.