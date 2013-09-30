داعية سعودي يهاجم منتقدي هيئة الأمر بالمعروف

الرياض- هاجم أمين عام رابطة علماء المسلمين ناصر العمر منتقدي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودي ووصفهم بالمنافقين.

ونشر "العمر" الجمعة الماضي تغريدة قال فيها: "إن أردت أن تعرف المنافقين فانظر إلى من يهاجم الهيئة قبل ثبوت التهمة ويسكت عمن سواها مع ثبوت الإهمال؛ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض".

وأثار حادث المطاردة العنيفة فجر الثلاثاء الماضي من قبل دورية تابعة للهيئة وأودى بحياة شابين سعوديين انتقادات شعبية شديدة ترافقت مع حملات تندد بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي واهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وردود من قبل مسؤولين.

وأفرد برنامج "الثامنة" على قناة mbc، الأحد الماضي، حلقة حول حادثة المطاردة رد من خلاله المحامي عبد العزيز القاسم على تغريدة العمر التي اتهم فيها منتقدي الهيئة بالمنافقين، ووجه كلامه للعمر قائلاً إن "المنافقين لم يعرفهم عمر بن الخطاب.. وأنت جالس في بيتك.. وتقول علامة المنافق مهاجمة الهيئة".

وأضاف "القاسم" إنه يحتسب على الهيئة لأنه رأى منكراً، هو سفك دم رجلين.. "الهيئة الآن متهمة وتحت التحقيق في جريمة قتل، من يهاجم، يُنكر منكراً أنت سكت عنه يا دكتور".

وختم إن مثل هذا النوع من التفكير هو الذي "يخلق الإنحرافات المنظمة في المجتمع بتبرير كل سلوك لمجرد أنه يمس شخصا ينتسب إلى مؤسسة لديها تفويض شرعي".