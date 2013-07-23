بنتلي تنتج أغلى سيارة رياضية في العالم

برلين - أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات أنها أعطت بنتلي الضوء الأخضر لإنتاج أولى سياراتها الرياضية المتعددة الأغراض.

وقالت فولكس فاجن إنّ السيارة الجديدة التي وصفت بأنها أغلى سيارة رياضية متعددة الأغراض في العالم ستعرض للبيع في 2016.

وسيخلق المشروع ما يزيد عن ألف وظيفة في بريطانيا ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا، وسيحتاج استثمارات بأكثر من 800 مليون جنيه استرليني (1.23 مليار دولار) على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وقال محللون إن سيارة بنتلي الجديدة يمكن أن تواجه منافسة من لامبورجيني التي حصلت مؤخراً على موافقة شركتها الأم أودي لإنتاج السيارة الرياضية متعددة الأغراض يوروس في 2017، وأيضاً من السيارة كوبانج التي تنتجها مازيراتي ورينج روفر سبورت التي تنتجها لاند روفر.

وستكون السيارة الجديدة مهمة لخطط بنتلي لزيادة مبيعاتها على مستوى العالم إلى 15 ألف سيارة بحلول 2018.