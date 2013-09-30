جريمة مروعة: أم مصرية تقتل ابنها بسبب تبوله على نفسه

القاهرة- أصيب سكان حي امبابة بالذهول وهم يتابعون جريمة مروعة تحدث في حيهم، حيث قامت أم تدعى هبة بضرب ابنها حتى الموت بسبب تبوله اللارادي على نفسه أثناء نومه.
وفي التفاصيل تلقى المقدم علاء بشير رئيس مباحث قسم امبابة، بلاغا من مستشفى القصر العيني يفيد بوصول طفل يدعي أحمد رامي وعمره 3 سنوات مصاب بكسر في الجمجمة وتوفي فور وصوله المستشفى.
وبانتقال رئيس المباحث، وسؤال والد الطفل، قرر أنه توفي نتيجة ضرب أمه له على وجهه، وأدى ذلك لسقوطه على رأسه بالأرض لتبوله على نفسه، وتبين أن الأم تدعى هبه عبد الهادي وعمرها 25 عاما، حيث تم القبض عليها وتحرير محضر بالحالة.