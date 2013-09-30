هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحبط 37 عملية إختطاف لجنوده

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التقرير يؤكد أن حركة حماس تبذل جهودا مكثفة لتكوين خلايا عسكرية في الضفة الغربية، حيث تبذل جهودا في نقل أموال وتوجيهات، بغية تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، مع التركيز بالأساس على عمليات أسر لإسرائيليين.