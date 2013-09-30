الوطن السعودية: طهران وواشنطن.. تقارب أم تكتيك؟

الرياض - تساءلت صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها عن "الغزل السياسي" بين إيران والولايات المتحدة، ورأت أنه أخذ أكبر من حجمه فيما يتعلق بتداعيات هذا التقارب بين طهران وواشنطن، وتأثيراته المستقبلية على دول المنطقة، وخاصة دول الخليج العربي.

وقالت الصحيفة إن ما ينبغي فهمه جيداً هو أن الرئيس أوباما وفريق إدارته لا ينوون مطلقاً التدخل العسكري أو المواجهة المباشرة مع أعداء المجتمع الدولي، ومنهم إيران وسورية. القوة الناعمة هي سلاح الديموقراطيين، وما حصل في العراق وأفغانستان كلف الأميركيين الكثير من الأموال والأرواح. لكن هذا لا يعني أن البيت الأبيض سيغير نهجه ومواقفه تجاه السياسة الإيرانية في ظل وجود نظام ولاية الفقيه.

وأكدت الصحيفة أن الإيرانيين لم يذهبوا لهذا التقارب إلا بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية في الداخل، التي قد تهدد النظام إذا استمر الاقتصاد الإيراني في الانهيار.

وتختتم الصحيفة مقالها بالقول إن أميركا ودول المنطقة ربما تكون مكاسبها أقوى من إيران في حال تم إحراق ورقة الضغط الإيرانية، وهي الملف النووي.