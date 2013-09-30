سواريز يحتفل بمولوده بنجامين على طريقته الخاصة

القاهرة (خاص) من أحمد نبيل

جاءت عودة النجم الأوروغواياني الكبير لويس سواريز للملاعب بعد إيقافه عشر مباريات مظفرة بتسجيله هدفين في مرمى سندرلاند إحتفل بهما بمولد طفله الجديد بنجامين.

واستعاد ليفربول توازنه بعد أن عاد من ملعب مضيفه سندرلاند بفوزه الرابع هذا الموسم ومعه المركز الثاني في الترتيب، وجاء بنتيجة 3-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتمكن فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز من تحقيق مبتغاه بفضل المتألق دانيال ستوريدج والأوروغوياني الهداف العائد بعد إنتهاء إيقافه لعشر مباريات بسب عضه مدافع تشيلسي الصربي برانسيلاف إيفانوفيتش الموسم الماضي.

وكان سواريز قد سجل هدفين من الثلاثة التي حسم بها الردز نتيجة المباراة، وكان قد خاص مباراة كأس كابيتال وان أمام مانشستر يونايتد لكن المباراة انتهت بخسارة ليفربول على أرض "أولد ترافورد".

وإحتفل سواريز بالتسجيل عبر الكشف عن قميص ليفربول ليظهر قميص أخر مكتوب عليه "مرحبا بنجامين"، وفي الهدف الثاني كشف عن قميص ثاني مرسوم عليه صورة لزوجته صوفيا وابنته ديليفنا وبينهما مولوده الجديد بنجامين.

وانهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدفين بعد أن افتتح ستوريدج التسجيل في الدقيقة 28 بكرة رأسية مشكوك بصحتها كون الكرة لمست يده بعد أن وصلته من ستيفن جيرارد إثر ركلة ركنية، رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم ومسجلا 8 من أصل الاهداف العشرة الاخيرة لفريقه في الدوري.

و أضاف سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 36 مستفيدا من مجهود فردي مميز لستوريدج على الجهة اليمنى، وعاد سندرلاند إلى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل الوافد الجديد من يوفنتوس الإيطالي ايمانويلي جاكيريني الذي قلص الفارق في الدقيقة 52 بعد أن تابع تسديدة من الكوري كي سونغ يوينغ صدها حارس سندرلاند السابق البلجيكي سيمون مينيوليه.

لكن سواريز تمكن في الدقيقة 89 من تأكيد فوز فريقه بتسجيله الهدف الأول لـلحمر في الشوط الثاني هذا الموسم وهدفه الشخصي الثاني بعد أن وصلته الكرة من الجهة اليسرى بتمريرة أخرى من المتألق ستوريدج فسددها مباشرة بيسراه في سقف شباك الحارس الأيرلندي كييران وستوود.