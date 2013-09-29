زوجة السويدي ويلهامسون تصنع الحدث في مجلات الرجال

إرم – (خاص) من نور الدين ميفراني

تعتبر أوكسانا أندرسون زوجة المهاجم السويدي السابق لفرق الهلال السودي والأهلي القطري وفريق بن ياس الإماراتي من أشهر الوجوه في عالم الصور المثيرة في المجلات الرجالية .

وقدمت الفتاة في عمر العاشرة من روسيا نحو السويد حيث بدأت مشوارها كمغنية في فرقة موسيقية قبل أن تبدأ في تشر صورها كموديل للمجلات الرجالية ثم أحترفت العمل في المجلات وتنشر صور مثيرة، وتزوجت أوكسانا البالغة من العمر 29 سنة من المهاجم السويدي قبل 5 سنوات وتعيش رفقته علاقة جيدة وتقيم معه حاليا في أبوظبي بعد سنة في لوس أنجلوس .

ولعب المهاجم السويدي (33 سنة) في عدة فرق لكنه قدم للهلال السعودي في 2008 ولعب في صفوفه 3 مواسم قبل أن يعار لفريق الأهلي القطري ورحل للولايات المتحدة الأميركية ثم عاد للعب في الخليج لفريق بن ياس منذ شباط/فبراير 2013 والذي غادره في الصيف الماضي .