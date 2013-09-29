الأردن يحتج على سقوط قذائف سورية داخل أراضيه

عمان- تقدمت الحكومة الأردنية بإحتجاج شديد للسلطات السورية المختصة على سقوط قذيفة يوم الخميس الماضي داخل الأراضي الأردنية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن وزارة الخارجية سلمت مذكرة إلى السفارة السورية في عمان أكدت فيها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل.

وأشارت المذكرة إلى أن سقوط قذيفة مساء الخميس على مسجد الفلاح قرب المدينة الصناعية في مدينة الرمثا نتيجة للقتال الدائر بين القوات السورية الحكومية والجيش الحر قرب الحدود الأردنية السورية، أدى لوقوع أضرار مادية.

وتتابع خلال الأيام القليلة الماضية سقوط القذائف السورية داخل الأراضي الأردنية، معرضا المواطنين الأردنيين للأخطار.