سلسلة تفجيرات تعصف بأمن كردستان العراق

أربيل ـ قالت قنوات تلفزيونية كردية إن ستة اشخاص قتلوا في عدة انفجارات وقعت خارج إدارة للأمن في اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل الأحد.

وأضافت أن 36 آخرين أصيبوا. ولم يتضح على الفور مصدر الانفجارات.

وكانت السلطات المحلية اعلنت مقتل شخصين، لكن حصيلة ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من مديرية الأمن ارتفعت حيث بلغت 40 شخصا بين قتيل وجريح.

ووقعت عدة انفجارات بالقرب من مديرية أمن (آسايش) مدينة أربيل، وحسب مصادر أمنية فإن المجموعة الارهابية استخدمت أحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وقنابل يدوية في الهجوم.

وأكدت مصادر أمنية ان قوات الأمن (الآسايش) قد تصدت للهجوم وتمكنت من قتل عدد من الإرهابيين، ومنعتهم من الدخول إلى مبنى مدرية أمن أربيل، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك سيارتين مفخختين كانتا مركونتين بالقرب من مديرية الأمن في مدينة أربيل.

من جانبه، أوضح وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور ريكوت حمه رشيد أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي وقعت في العاصمة أربيل بلغت 6 اشخاص وإصابة 36 آخرين بجروح مختلفة.

وتعد هذه الانفجارات هي الأعنف منذ عدة سنوات حيث تمتع إقليم كردستان باستقرار وهدوء قياسا الى الأوضاع الأمنية المضطربة في مختلف المناطق العراقية.