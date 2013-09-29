مسلحون يقتلون 40 شخصاً في اقتحام كلية في نيجيريا

داماتورو – ارتفع عدد قتلى هجوم مسلح نفذه إسلاميون متشددون على كلية في شمال شرق نيجيريا إلى 40 قتيلاً.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 26 شخصاً في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد في كلية في شمال شرق نيجيريا في منطقة استهدف فيها إسلاميون متشددون مدارس وجامعات من قبل.

وقال مفوّض الشرطة سنوسي رفاعي إنّ مسلحين اقتحموا كلية الزراعة في ولاية يوبي وأطلقوا النار على طلبة أثناء نومهم في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأحصى شاهد 40 جثة في المستشفى الرئيسي في داماتورو عاصمة يوبي وأغلبهم من الشبان الذين يعتقد أنهم طلبة بالكلية.