أوبزرفر: حركة الشباب أقوى وأكبر جيش في الصومال

لندن - تتناول الصحيفة قضية تنظيم الشباب الصومالي الذي يتهمه الغرب "بالإرهاب"، وتقول إن الأحداث التي شهدها مجمع "وستغيت" التجاري في العاصمة الكينية نيروبي الأسبوع الماضي أدت إلى موجة من الحملات العسكرية على الحدود الصومالية شمال شرق البلاد.

وأضافت الصحيفة "يأتي ذلك بعد عام من تمكن قوات الاتحاد الأفريقي من السيطرة على ميناء كيسمايو الكبير جنوب الصومال وطرد عناصر منه حيث لايزال 17 ألف جندي تابع للقوات الأفريقية يتمركزون هناك".

وتنقل الصحيفة عن مراسل شبكة بي بي سي في المنطقة قوله إن "تنظيم الشباب ليس فقط حركة متطرفة ترتكب أعمالا إرهابية بل إنه يشكل أكبر وأقوى جيش مسلح في الصومال بأسره حيث يسيطر على أكثر من نصف الأراضي الصومالية".

وتقول الصحيفة إن "تنظيم الشباب يبدو قادرا على ضم عناصر في كل مكان فهو تواجد بعناصره في العاصمة مقديشو وفي كل الأراضي الصومالية كما يتواجد في كينيا أيضا".