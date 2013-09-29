واشنطن بوست: حرب بريطانيا على الإباحية الإلكترونية

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الصحيفة الأمريكية تؤكد أنه على الرغم من أن المواد الإباحية غير قانونية في بريطانيا؛ إلا أن الوصول إليها على نطاق واسع ممكن بسبب بعض الثغرات في القانون.