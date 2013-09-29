أرسين فنغير يتلقى هدية 17عاماً على رأس أرسنال

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

يحتفل الفرنسي أرسين فنغير بمرور 17 سنة على تسلمه قيادة فريق أرسنال الإنجليزي ليصبح المدرب المخضرم رقم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اعتزال الأسطورة السير أليكس فيرغيسون.

وتسلم فينغير قيادة الفريق في 30 سبتمبر 1996 وقاد الفريق في 16 موسم حقق خلالها لقب الدوري 3 مرات و4 ألقاب للكأس و4 ألقاب للدرع الخيرية وخسر نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة.

واشتهر فينغير بصناعة النجوم حيث اعتمد على جلب مواهب شابة وأصبحت نجوما عالمية كحال الإسباني سيسك فابريغاس والهولندي فان بيرسي وحتى مواطنه الفرنسي تيري هنري والإنجليزي تيو والكوت و آخرين، وحقق لإدارة الفريق أرباحاً مالية مهمة.

وتلقى الفرنسي موجة من الإنتقادات في نهاية الموسم الماضي، لكنه نجح في تأهيل الفريق لدوري الأبطال واحتلال الصف الرابع في الدوري، وكان أنصار الفريق يتوقعون القيام بتعزيزات مهمة هذا الموسم، لكنه اكتفى بجلب الألماني مسعود أوزيل بمبلغ قياسي 50 مليون يورو.

و لم يكن أشد المتفائلين من أنصار الفريق اللندني يتوقع البداية الجيدة للفريق بعد الهزيمة في الجولة الأولى بميدانه أمام أسطون فيلا بهدف لثلاثة، لكنه حقق 5 انتصارات متتالية وتألق لدوري المجموعات في دوري الأبطال وفاز باللقاء الأول كما بلغ دور الستة عشر في كأس الرابطة.

وأهدى اللاعبون للمدرب فوزهم الصعب على سوانزي سيتي في الجولة السادسة ليرفع الفريق اللندني رصيده للنقطة 15 في الصدارة بفارق نقطتين عن جاره توتنهام لكن بفارق 4 نقط عن تشيلسي و5 عن مانشستر سيتي و8 عن مانشستر يونايتد في بداية لم يكن يحلم بها المدرب الفرنسي و أنصار الفريق.