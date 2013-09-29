ديلي ستار البريطانية تعتذر لمنصور بن زايد آل نهيان

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صحيفة ديلي ستار صندي البريطانية تنشر اعتذارا للشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن خبر كاذب نشرته في 18 اغسطس الماضي وزعمت فيه أن الشيخ منصور استأجر منتجع ديزني لاند في باريس لتمكين عائلته من زيارة المنتجع في إطار من الخصوصية.