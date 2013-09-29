ديلي ستار البريطانية تعتذر لمنصور بن زايد آل نهيان

إرم (خاص)
قدمت صحيفة صندى ديلي ستار البريطانية إعتذارا للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن خبر كاذب نشرته في 18 اغسطس الماضي زعمت فيه أن الشيخ منصور حجز منتجع ديزني لاند في باريس بأكمله لتمكين عائلته من الاستمتاع بمرافق المنتجع في إطار من الخصوصية.
وأوضحت الصحيفة في اعتذارها أنها تلقت رسمياً ما يؤكد بأن الشيخ منصور وعائلتة لم يزوروا ديزني لاند في الوقت الذي قيل إن المنتجع قد أغلق أمام الجمهور لصالح الشيخ منصور، وأن الصحيفة تلقت ما يفيد أن الشيخ منصور وعائلته لم يقوموا بزيارة ديزني لاند هذا العام وأعربت الصحيفة عن اعتذارها عن نشر الموضوع وعن أية إساءة سببها الموضوع للشيخ منصور وعائلته.