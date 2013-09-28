برشلونة يحقق فوزه السابع على التوالي في الدوري

مدريد - واصل برشلونة المدافع عن اللقب انطلاقته المثالية لدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم وحقق فوزه السابع على التوالي بتغلبه 2-0 على مضيفه ألميريا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 وأضاف الظهير أدريانو الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب بعدما تلقى تمريرة من سيسك فابريغاس في الدقيقة 56.

وأصبح رصيد برشلونة 21 نقطة وحافظ على العلامة الكاملة متقدماً بثلاث نقاط على اتليتيكو مدريد الذي سيلعب مع جاره ريال مدريد صاحب المركز الثالث في قمة العاصمة.

وفي مباراة أخرى أحرز البرازيلي جوناس هدفاً في الشوط الأول ليقود فالنسيا للفوز 1-0 على ضيفه رايو فايكانو.

وجاء هدف فالنسيا والمباراة الوحيد قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول ليخرج صاحب الأرض بالنقاط الثلاث.

وأصبح رصيد فلنسيا بعد هذا الفوز 12 نقطة من سبع مباريات بينما تجمد رصيد فايكانو عند ثلاث نقاط في المركز العشرين والأخير.