"أبو ظبي السينمائي" يعلن برنامج دورته المقبلة

"أبو ظبي السينمائي" يعلن برنامج دور...

"أبو ظبي السينمائي" يعلن برنامج دورته المقبلة

مهرجان أبو ظبي السينمائي يعقد في الفترة الممتدة من 24 تشرين الأول وحتى الثاني من شهر تشرين الثاني، وهو يعد الجمهور بالكثير من الأفلام والمسابقات والمفاجآت.

 

أبو ظبي ـ (خاص) من إبراهيم حاج عبدي

 

يعقد مهرجان أبو ظبي السينمائي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج الدورة السابعة (24 تشرين الأول/أكتوبر ـ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، وذلك في مطلع الشهر الجاري الذي يصادف الثلاثاء بقصر الإمارات في أبو ظبي.

 

 

ومن المنتظر أن يشار في المؤتمر المذكور علي الجابري، مدير مهرجان أبو ظبي السينمائي، وتيريزا كافينا، مدير البرمجة، وإنتشال التميمي، مدير البرامج العربية، وصالح كرامة العامري، مدير مسابقة أفلام الإمارات، والمقدّم فيصل الشمَّري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.

 

 

ويعد مهرجان أبو ظبي السينمائي من أهم المهرجانات السينمائية في منطقة الشرق الاوسط وهو يستقطب سينمائيين وأفلاما من مختلف دول العالم، كما يمنح جوائز قيمة في مسابقاته المختلفة.

 

 

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