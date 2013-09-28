بروسيا دورتموند يسحق فرايبورغ ويتصدر البوندسليغا

برلين - عزز بروسيا دورتموند تصدره لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 5-0 على فرايبورج في الجولة السابعة وتساوى بايرن ميونيخ المدافع عن اللقب معه في الصدارة بفوزه 1-0 على فولفسبورج.

وسجل ماركوس ريوس أول هدفين لدورتموند في الدقيقتين 35 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 58 و70 قبل أن يختتم مواطنه البديل ياكوب بواشتكوفسكي الخماسية في الدقيقة 79.

وأصبح رصيد دورتموند 19 نقطة في صدارة المسابقة متقدماً بفارق الأهداف على بايرن الذي تغلب بصعوبة على فولفسبورج.

وخرج بايرن بالنقاط الثلاث على أرضه مستفيداً من هدف توماس مولر الذي قابل كرة أرضية عرضية من ناحية اليسار في الدقيقة 63.

وواصل باير ليفركوزن نتائجه الرائعة وتغلب 2-0 على هانوفر ليصبح متأخراً بنقطة واحدة عن فريقي القمة ووسع الفارق إلى ست نقاط مع هانوفر صاحب المركز الرابع.

كما فاز هيرتا برلين 3-1 على ماينتس وتعادل هوفنهايم 3-3 مع شالكه.

ه.