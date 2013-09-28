السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر عبد الناصر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

وسط أجواء احتفالية وشعبية حاشدة إحياء لذكرى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، وضع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إكليلًا من الزهور على ضريحه، وقرأ الفاتحة على روحه.