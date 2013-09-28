السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر عبد الناصر

القاهرة – (خاص) من محمد عبد الحميد
قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السبت، بزيارة إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله الـ43 إذ وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة على روحه.
وقال السيسي إن "ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر ستظل نموذجًا يحتذى به للأجيال القادمة في الكفاح والتضحية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصري".
وخلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل عبد الناصر أثناء زيارته ضريحه لإحياء ذكرى رحيله الـ43، أشار السيسي إلى اعتزاز الشعب المصري وقواته المسلحة بما حققه الرئيس الراحل لمصر من إنجازات اقتصادية واجتماعية، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية، ومساندة الشعوب الأفريقية والآسيوية في نضالها من أجل الاستقلال والسلام والحرية، حسبما نشر المتحدث العسكري في صفحته على «فيس بوك».
ورافق السيسي في زيارته عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وسط أجواء احتفالية وشعبية حاشدة من الجماهير التي حرصت على إحياء ذكرى الزعيم الراحل.