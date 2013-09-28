المصريون يتحدّون الإخوان بمسيرات تأييد للسيسي

القاهرة – (خاص) من عمرو علي وأحمد المصري

تحدّى المصريون جماعة الإخوان المسلمين، حين خرجوا في مسيرات في عدد من المناطق لتأييد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومطالبته للترشح لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن تأييد الجيش المصري والشرطة في مواجهة الإرهاب، وذلك في ظل دعوات الإخوان للخروج الجمعة في مسيرات للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم.

وشهدت عدد من المناطق بالقاهرة والمحافظات، منها مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية ومنطقة حلوان وشبرا، وفي محافظتي دمياط والاسماعيلية، تظاهرات تأييد للسيسي والجيش ضد الإرهاب، وقام التظاهرون برفع صور الفريق عبد الفتاح السيسي مكتوب عليها "نعم للسيسي لا للإرهاب"، و"بنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات التي تؤيد ترشح وزير الدفاع المصري للانتخابات الرئاسية القادمة، ومنها "يا سيسي خد قرارك شعب مصر في انتظارك" و "السيسي رئيسي" و "بنحبك ياسيسي" و"الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة".

كما ردد المتظاهرين هتافات معادية للإخوان منها "يسقط يسقط الإخوان" و"عبد الناصر قالها زمان الإخوان ملهمشي أمان".

وفي هذا السياق، وقعت اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان والمواطنين في أنحاء كثيرة من جمهورية مصر العربية، حيث اشتبك أنصار المعزول مع المواطنين في مدينة نصر والمهندسين وحلوان وفي منطقة العصافرة في الاسكندرية، كما حاولوا حصار المحكمة الدستورية مرة أخرى، واعتدوا على عدد من المنشآت وأتوبيسات النقل العام.

وفشلت تظاهرات الإخوان، بعدما اعترضها المواطنين الذين قاموا برفع صور السيسي من شرفات المنازل وأمام منازلهم، ومنعوا عدداً من المسيرات وحاولوا تفريقها.