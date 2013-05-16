خطف سبعة مجندين مصريين في سيناء

ذكرت مصادر أمنية مصرية أن 7 مجندين كانوا يركبون سيارات أجرة، حين اعترض المسلحون طريق السيارات التي تقلهم، وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية.

ولم يتضح بعد من المسؤول عن هذه العملية أو دوافع الخاطفين أو مطالبهم.

وأضاف المصدر أن المجندين ملحقون بالجيش والشرطة، وكانوا في طريقهم من مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة إلى خارج شبه جزيرة سيناء لقضاء عطلة مع ذويهم.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن أجهزة الأمن تحاول بمعاونة شيوخ قبائل في المنطقة معرفة الخاطفين، لمطالبتهم بإطلاق سراح المجندين السبعة الذين يخدم أربعة منهم في الجيش والباقون في الشرطة.

هذا وتقوم قوات من الجيش والشرطة بملاحقة إسلاميين متشددين في شمال سيناء، بسبب شنهم عدداً من الهجمات على الشرطة والجيش وخط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يصل إلى الأردن وإسرائيل.