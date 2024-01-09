كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب

أقرّ برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب، وهي ممارسة تقليدية يصفها الناشطون بأنها عار على البلاد.

وصوّتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لصالح النص، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب القانون الجديد تربية وبيع وذبح الكلاب لأغراض الاستهلاك بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 30 مليون وون (22745 دولارا).

ويُعد لحم الكلاب جزءا من المطبخ الكوري الجنوبي منذ فترة طويلة، فيما تشير تقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون كلب يُقتل كل عام من أجل تناول لحمه، لكن الاستهلاك انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة مع تزايد تربية الكوريين حيوانات أليفة.

وواجهت محاولات سابقة لفرض حظر على هذه الممارسة معارضة شرسة من قبل مربي الكلاب المخصصة للاستهلاك. ويهدف النص الذي أقرّ إلى تقديم تعويضات حتى تتمكن الشركات العاملة في المجال من الخروج من هذه التجارة.

وتظهر أرقام رسمية أن هناك حوالي 1100 مزرعة كلاب تربي مئات الآلاف منها كل عام لتقدّم على موائد المطاعم في كل أنحاء البلاد.